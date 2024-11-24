Водителям в РФ рассказали, что делать, если электромобиль разрядился

Полная разрядка электромобиля может стать неожиданной проблемой, особенно если рядом нет зарядной станции. Механик из сервиса по обслуживанию электрокаров поделился советами о том, как вернуть электромобиль к жизни, пишет SPEEDME.RU.

Прежде всего, проверьте наличие остаточного заряда. Многие современные электромобили оставляют небольшой резерв, который позволяет проехать несколько метров.

Если этого недостаточно, можно воспользоваться мобильной зарядной станцией, которую предлагают специализированные компании. Она поможет доехать до ближайшей зарядной станции.

Если у вас нет портативной зарядки, самым надежным решением будет вызвать эвакуатор. Иногда проблему можно решить простой перезагрузкой системы: отключите автомобиль на несколько минут, чтобы электроника перезагрузилась.

Если уровень заряда критически низкий, переключитесь на режим экономии энергии. Уменьшение скорости до 60–80 км/ч поможет снизить расход энергии, а плавное управление педалью газа предотвратит лишние потери. Отключите кондиционер, обогрев сидений и другие энергозатратные системы. Даже фары можно заменить на габаритные огни.

Используйте режим рекуперации при торможении или на спусках, чтобы вернуть немного энергии в батарею. Также важно планировать маршрут, выбирая дороги без заторов и крутых подъемов, чтобы минимизировать затраты энергии.

Чтобы избежать полной разрядки, лучше заранее заряжать автомобиль, не дожидаясь критических уровней. Используйте приложения для мониторинга ближайших зарядных станций, чтобы упростить планирование поездок.

В холодное время года прогрев салона от стационарного источника питания перед поездкой поможет сэкономить заряд батареи.