Во Франции внедряют запрет на мобильные телефоны в школах

С начала учебного года во Франции планируется эксперимент, запрещающий ученикам начальной и средней школы приносить мобильные телефоны. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра национального образования Николь Беллубэ.

При входе в школу школьники должны будут оставлять свои смартфоны в шкафчиках. Эксперимент начнется в 2024 году в почти 200 колледжах, а полное внедрение этого запрета ожидается в январе 2025 года. Министр уточнила, что речь не идет о полном запрете технологий в образовании.

С 2018 года во французских школах запрещено использовать мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы, но их можно иметь при себе.

Во время учебы и на школьных мероприятиях телефоны должны быть отключены и убраны. В некоторых школах уже есть шкафчики для хранения телефонов на день.