Внутренний онлайн-форум OpenAI был взломан хакерами в прошлом году

Хакерская группировка сумела проникнуть во внутренний онлайн-форум OpenAI, компании, занимающейся разработкой передовых технологий искусственного интеллекта.

Среди украденных данных находятся секретные технологии, которые могут иметь важное значение для будущего развития ИИ. Информацию об этом сообщает издание The New York Times.

Атака на внутренний форум произошла в 2023 году, но компания решила не публиковать эту новость, ограничившись внутренним уведомлением.

Причиной этого решения стало отсутствие угрозы для клиентов и партнеров компании, поскольку утечка данных не затронула их личную информацию.

Несмотря на совершенное преступление, руководство OpenAI утверждает, что утечка секретных данных о разработке искусственного интеллекта не представляет угрозу национальной безопасности.