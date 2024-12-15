ВМС и Минобороны США в 2025 году протестируют систему беспроводной подзарядки БПЛА

Компания PowerLight Technologies, лидер в области беспроводной передачи электроэнергии, объявила о сотрудничестве с Центральным командованием США (CENTCOM) и Министерством обороны для демонстрации беспроводной передачи энергии на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на высоте 1524 метра.

Это позволит БПЛА перезаряжаться во время полета и выполнять свои задачи без необходимости приземляться.

Программа, получившая название Power TRansmitted Over Laser to UAS (PTROL-UAS), направлена на улучшение работы автономных систем, увеличивая их дальность, продолжительность работы и полезную нагрузку для выполнения критически важных задач, рассказали в компании PowerLight Technologies.

PowerLight проводит тестирование новой функции вместе с Kraus Hamdani Aerospace, которая предоставляет БПЛА для ВМС и армии США. Ожидается демонстрация технологии осенью 2025 года.

CENTCOM заинтересовано в новых способах использования энергии на поле боя, и беспроводная передача энергии для БПЛА — один из таких методов.

Программа PTROL-UAS поддерживается различными организациями и получила финансирование, включая грант до 5 миллионов долларов от Министерства обороны.

PowerLight будет работать с Министерством обороны и ведущими аэрокосмическими компаниями для разработки систем передачи энергии, которые повысят автономность БПЛА и уменьшат зависимость от ископаемого топлива.

По словам президента PowerLight Ричарда Густафсона, динамическая подача энергии для БПЛА значительно увеличивает их радиус действия и время работы, что особенно важно в сложных логистических условиях.