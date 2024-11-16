Власти США сообщили, что спутники Starlink всё чаще принимают за НЛО

Спутники Starlink от компании SpaceX стали причиной множества сообщений о неопознанных аномальных явлениях (UAP), как указано в отчёте Управления по разрешению аномалий (AARO) Пентагона.

На низкой околоземной орбите сейчас находится более 6600 спутников Starlink, которые часто образуют «поезда» ярких огней, особенно заметные сразу после запуска. Это вызывает путаницу среди наблюдателей и пилотов.

С середины 2023 по середину 2024 года было зарегистрировано 757 случаев наблюдений UAP, из которых более половины остаются необъяснёнными.

Многие из этих случаев связаны со спутниками, самолётами или дронами. Например, одно из сообщений от пилота о мигающих огнях оказалось связано с запуском Starlink, который произошёл за час до наблюдения.

Вспышки от спутников возникают, когда новые устройства отражают солнечный свет до выхода на более высокую орбиту, что делает их особенно заметными в вечернее время.

Директор AARO, Джон Кослоски, отметил, что информирование общественности о таких явлениях может помочь уменьшить количество ложных сообщений.

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