Власти США с 2027 года намерены запретить использование ПО из Китая и РФ в автомобилях

В США планируют запретить использование программного обеспечения из Китая и России в автомобилях. Это решение связано с опасениями по поводу национальной безопасности и вступит в силу с 2027 года.

Как сообщает Bloomberg, Министерство торговли США намерено запретить иностранные технологии, особенно из России и Китая, которые используются в системах автоматизированного вождения и связи в автомобилях.

Современные машины, как бензиновые, так и электрические, подключаются к интернету, что делает их уязвимыми для взлома. Это решение связано с расследованием рисков кибербезопасности, инициированным президентом Джо Байденом в марте.

Новые ограничения также направлены на предотвращение сбора данных о водителях в США китайскими компаниями. Это даст американской автомобильной промышленности время для разработки собственных технологий и цепочек поставок.

Запрет на программное обеспечение будет действовать с 2027 года, а на аппаратное обеспечение — с 2029 года. Ограничения коснутся автомобилей с функциями Bluetooth, спутниковой и беспроводной связи, а также высокоавтономных транспортных средств, которые могут ездить без водителя.

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