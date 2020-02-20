Владельцы смартфонов Samsung получили странные уведомления

Владельцы смартфонов Samsung получили странные уведомления20.02.2020 16:35
Многие пользователи смартфонов компании Samsung получили загадочное сообщение от приложения Find My Mobile.
В уведомлении была только цифра «1», причем при нажатии на уведомление оно просто исчезало и не производилось никаких действий.
Приложение Find My Mobile по сути является системой безопасности смартфона, и естественно многие пользователи запаниковали после такого таинственного сообщения.
В Samsung заявили, что рассылка велась от них и это проверка работоспособности сервиса, поэтому беспокоится пользователям не стоит.
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