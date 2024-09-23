Владельцы пожаловались на бракованные iPhone 16 и iPhone 16 Pro из коробки

В последнее время в интернете начали появляться фотографии с бракованными iPhone 16. На снимках видно, что новые устройства имеют сколы и царапины на корпусе и камере. Это касается как базовых моделей, так и Pro-версий.

Некоторые пользователи уже получили свои смартфоны Apple, но не все остались довольны. В соцсетях выкладывают кадры с дефектами на iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. На некоторых устройствах можно заметить странные полосы на камере, которые выглядят как недостаток.

Пользователи утверждают, что все смартфоны были новыми и находились в упаковке, поэтому они не несут ответственности за появление этих изъянов.