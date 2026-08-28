Владельцы iPhone временно не смогут пользоваться цифровым рублём через банковские приложения

Как сообщают «Ведомости», банки на данный момент не могут загрузить в AppStore обновлённые версии приложений с поддержкой цифрового рубля из-за содержащихся в них отсылок, напрямую указывающих на связь с государственной финансовой системой России. Из-за этого владельцы iPhone не смогут открыть цифровой кошелёк через банковские приложения.

По словам собеседника издания в одной из финансовых организаций, к 1 сентября данная проблема решена не будет, однако в дальнейшем банки рассчитывают найти способ её устранения.

Цифровой рубль официально начнёт обращаться в России с 1 сентября, став третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.