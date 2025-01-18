Владельцы iPhone в РФ пожаловались на проблемы с eSIM

По информации издания «Коммерсантъ», пользователи смартфонов Apple начали сообщать о проблемах с работой eSIM, что иногда приводит к полной потере связи. В некоторых случаях владельцы устройств вынуждены обращаться в сервисные центры для ремонта.

Представитель оператора «Т-Мобайл» подтвердил, что специалисты Apple признают проблему и заменяют или ремонтируют телефоны после диагностики.

В январе 2025 года в России зафиксировано более 40 подобных инцидентов, причем жалобы поступают не только от абонентов «Т-Мобайл» и Yota, но и от пользователей в Южной Корее и США.

Проблемы начинаются с потери связи на eSIM, а затем затрагивают и физическую SIM-карту. Обычно требуется замена модуля eSIM. Чаще всего с жалобами обращаются владельцы iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max.

Специалисты предполагают, что причиной неисправности может быть контроллер eSIM, использующийся с iPhone 12, который может не справляться с нагрузками.

Также возможны проблемы с программным обеспечением операторов. Кроме того, владельцы новых Mac mini с чипом M4 сообщают о некорректной работе USB-портов.