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Владельцам смартфонов назвали удобные способы делать фото

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Для съемки на смартфон можно использовать физические кнопки вместо виртуальной кнопки затвора на экране. Об этом рассказал редактор MakeUseOf Ташриф Шариф.

По его словам, снимок удобно делать с помощью кнопки увеличения громкости. Такой способ позволяет держать смартфон двумя руками, благодаря чему фотографии получаются более четкими.

Некоторые устройства также оснащены отдельной кнопкой затвора. Ее длительное нажатие позволяет быстро запустить приложение камеры. На большинстве смартфонов с Android открыть камеру можно двойным нажатием кнопки питания.

Владельцы устройств со стилусом могут использовать сенсорное перо для дистанционного спуска затвора. Аналогичным образом управлять камерой позволяют некоторые подключенные по Bluetooth аксессуары, включая беспроводные наушники.

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