Владельцам люксовых Avatr в России стало доступно фирменное мобильное приложение

Люксовый бренд Avatr, принадлежащий компании Changan, запустил новое мобильное приложение для владельцев электромобиля Avatr 11 в России. Теперь пользователи могут удобно управлять своим автомобилем на русском языке.

Приложение доступно для скачивания в App Store и RuStore для устройств на iOS и Android. Все автомобили Avatr, которые поступают в Россию, уже имеют активированную SIM-карту, что позволяет использовать приложение сразу после получения машины.

При покупке автомобиля дилер открывает доступ к приложению, предоставляя клиенту мастер-аккаунт. Владельцы могут делиться доступом с другими пользователями, определяя, какие функции они могут использовать.

Приложение позволяет дистанционно управлять климатом, открывать и закрывать двери и окна, а также осуществлять парковку. Оно также заменяет традиционный ключ, что делает управление автомобилем более удобным.

Источник: «Автоновости дня»