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Владельцам iPhone и Android разъяснили, как узнать, идет ли слежка за телефоном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 99 Опубликовано

Как пользователям Android и iOS обнаружить слежку за телефоном
Пользователям телефонов на Android и iOS объяснили, как заметить признаки слежки за их устройствами. Часто владельцы не подозревают, что их телефоны могут быть взломаны и под контролем злоумышленников.

Шпионское ПО может красть личные данные, пароли и получать доступ к банковским приложениям. Явные признаки слежки включают перегрев устройства, снижение производительности и посторонние звуки во время звонков.

В таких случаях стоит проверить список установленных приложений на наличие подозрительных программ.

Чтобы защититься, рекомендуется избегать общедоступных Wi-Fi сетей, регулярно проверять приложения и пересматривать настройки конфиденциальности и разрешений на доступ к информации.

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