Владелец Telegram-бота заявил об уходе «пробивных» сервисов за рубеж

Сервисы, предоставляющие доступ к конфиденциальным данным в обход закона — так называемые «пробивы», — начали массово переносить свою деятельность за пределы России. Об этом сообщил владелец одного из подобных Telegram-ботов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, резкое сокращение числа таких платформ связано с вступлением в силу новых норм законодательства, предусматривающих уголовную ответственность за незаконное получение, хранение и распространение персональных данных. В результате многие ресурсы прекратили работу, а оставшиеся начали искать юрисдикции, где контроль со стороны властей менее строгий.

Несмотря на ужесточение законодательства, спрос на подобные услуги остаётся высоким. Пользователи, по словам собеседника, продолжают искать способы доступа к персональной информации, что способствует росту интереса к нелегальным каналам, включая даркнет.

На фоне происходящего, прежние «пробивные» платформы уступают место новым, так называемым «чёрным» сервисам, которые действуют за пределами правового поля Российской Федерации. Такие площадки сложнее отслеживать, и, как отмечает источник, их распространение может привести к увеличению объёмов утечек конфиденциальной информации.