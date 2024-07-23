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ВкусВилл запустил собственный платёжный сервис EshPay

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

ВкусВилл внедрил новый способ оплаты покупок, который делает процесс намного быстрее и удобнее. Они назвали его EshPay. Теперь покупатели могут оплачивать товары с помощью специального QR-кода через мобильное приложение ВкусВилл.

ВкусВилл запустил собственный платёжный сервис EshPay

Для использования EshPay необходимо просто отсканировать QR-код с помощью местного приложения ВкусВилл, как обычно, делается для получения скидок или других преимуществ по карте лояльности. При появлении на кассе нужно сообщить кассиру о выборе оплаты через EshPay.

Благодаря EshPay покупатели могут быстрее оплачивать покупки и одновременно получать скидки, списывать бонусы и обеспечивать баланс с дебетовой картой, защищенной своим аккаунтом в мобильном приложении. Это происходит без изменений привычного процесса на кассе, но немного быстрее.

Чтобы воспользоваться EshPay, в приложении ВкусВилл есть кнопка «Сканировать QR на кассе» или можно использовать функцию «Потрясти телефон», чтобы активировать сканирование кода. Также в приложении можно добавить или заменить банковскую карту для оплаты.

 

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