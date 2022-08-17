«ВКонтакте» разрешит физическим лицам выкладывать игры на площадке VK Play

Ранее на платформе могли публиковать игры только юридические лица, теперь в VK Play игры могут добавлять и физические лица.

Представительство VK Play написало:

«Наша команда старается сделать каталог игр разнообразным, а использование платформы для разработчиков максимально комфортным, поэтому прислушиваемся к запросам аудитории и добавляем новый функционал».

Было также отмечено, что платформа берет комиссию 5%, остальные 95% забирают себе разработчики.

Такие условия доступны не только для начинающих разработчиков, но и для крупных студий, также дополнительные 15% получают разработчики, которые портировали на ПК свои мобильные игры.

Площадка VK Play стала доступна для тестирования с апреля 2022 года, она в себе объединила облачный гейминг, стриминг, киберспорт и каталог игр.