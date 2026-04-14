«ВКонтакте» предложила внедрение новостного виджета «Дзена» на крупных сайтах

По данным «Коммерсанта», «ВКонтакте» выступила с инициативой обязать интернет-ресурсы с аудиторией более 5 млн пользователей в сутки интегрировать новостной виджет платформы «Дзен». Проект рассматривается в рамках создания «Национальной новостной платформы».

Инициаторы объясняют предложение необходимостью поддержки трафика федеральных СМИ, который, по их оценкам, снизился на 30–70%. Предполагается, что рекламные доходы от размещения виджета будут распределяться между площадкой и средствами массовой информации в равных долях.

Сообщается, что соответствующий законопроект может быть внесён в Государственную думу уже в мае.

