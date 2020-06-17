«ВКонтакте» и Mail.ru Group начинают использовать единую учётную запись

Mail.ru Group запустила новую возможность идентификации в сервисах IT-компании.

Теперь при помощи единой записи VK Connect можно авторизоваться не только «ВКонтакте», но также и других сервисах, принадлежащих Mail.ru Group, причем с помощью VK Connect можно пользоваться сервисами, даже если пользователь не зарегистрирован в соцсети.

VK Connect позволит пользоваться расширенными настройками безопасности, отказаться от использования нескольких учетных записей и паролей к ним, а также управлять данными на сайтах сервисов.

Пока VK Connect работает с приложением Delivery Club и голосовым помощников «Маруся», а в дальнейшем с помощью единой учетной записи можно будет авторизоваться в почте Mail.ru, Ситимобил, Юла и других сервисах Mail.ru Group.