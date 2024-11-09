VK Видео продолжает рекламную кампанию на YouTube несмотря на ограничения

Российская видеоплатформа VK Видео продолжает запускать рекламу на YouTube, несмотря на существующие геополитические ограничения. В то время как многие российские пользователи сталкиваются с трудностями при доступе к YouTube, VK Видео активно расширяет свое присутствие на платформе.

Рекламные ролики российского сервиса теперь показываются перед видео на YouTube, в том числе русскоязычным зрителям за рубежом. Эта рекламная стратегия, очевидно, направлена на пользователей из России, которые подключаются к YouTube через страны, где доступ к сервису не ограничен.

Напоминаем, что с 2022 года в России Google прекратил показывать рекламу в своих сервисах.