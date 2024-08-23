VK для «VK видео» ускорила загрузку видео на 30%

В связи с проблемами в работе Ютюба, россияне стали искать альтернативу, используя сервисы, в том числе от отечественных разработчиков.

Одним из таких сервисов является «VK видео», в котором в последнее время выросло число пользователей и увеличился видеотрафик.

Из-за этого в VK стали искать способы улучшить доставку контента (CDN), которая позволила увеличить скорость загрузки видео.

Теперь более 150 CDN-узлов с кэш-серверами охватывают все федеральные округа России и страны СНГ, включая Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссию. Это обеспечивает доступ к контенту из ближайших узлов и увеличивает скорость загрузки на 20-30%.

Также в VK отметили, что обновление сети было необходимо из-за роста числа пользователей и увеличения видеотрафика, который с начала года вырос на 30%. Некоторые категории контента показали даже кратный рост.

Обновление CDN-сети происходит на фоне сбоев в работе YouTube в России, где видеохостинг столкнулся с проблемами воспроизведения и доступа в августе.