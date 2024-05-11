Vivo Y200 GT может оказаться переименованным iQOO Z9 Turbo

Бренд Vivo планирует провести презентацию новых смартфонов серии Vivo Y200 20 мая. Одним из устройств, которые будут представлены, является Vivo Y200 GT.

Есть вероятность, что новинкой может оказаться переименованная модель iQOO Z9 Turbo.

iQOO Z9 Turbo оснащен 6,72-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1,5K, максимальной яркостью 4500 нит и частотой обновления 144 Гц.

Он работает на процессоре Snapdragon 8s третьего поколения и может предлагать до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, 512 ГБ памяти UFS 4 и 16 ГБ виртуальной оперативной памяти. Телефон также оснащен системой жидкостного охлаждения 6K VC.

Камера iQOO Z9 Turbo состоит из 50-мегапиксельного основного сенсора с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.

Телефон работает на аккумуляторе емкостью 6000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и проводную обратную зарядку мощностью 7,5 Вт. В качестве операционной системы установлена Android 14 с пользовательским интерфейсом OriginOS 4. Возможности подключения включают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и порт USB-C.

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