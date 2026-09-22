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Vivo X500 Ultra представят весной 2027 года

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Vivo X500 Ultra представят весной 2027 года

Vivo планирует выпустить флагманский смартфон X500 Ultra в марте или апреле 2027 года. Сроки запуска подтвердил вице-президент компании Хуан Тао после презентации серии Vivo X500 в Китае.

Ожидается, что X500 Ultra станет самой продвинутой моделью линейки с акцентом на мобильную фотографию. По данным инсайдеров, компания тестирует несколько вариантов 200-мегапиксельного телеобъектива с сенсорами разного размера, а также две конфигурации основной камеры на 50 и 200 Мп.

Смартфону также приписывают использование процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, тогда как другие модели серии X500 оснащаются чипами Dimensity 9600.

Пока Vivo подтвердила только сроки выхода X500 Ultra в Китае. Информации о международном релизе устройства нет.

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