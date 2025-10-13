Vivo X300 Pro показали на официальных фото с образцами камер 200 МП

Компания Vivo готовится сегодня, 13 октября, представить серию X300, включающую модели X300 и X300 Pro. Перед официальным анонсом были опубликованы официальные изображения устройств и примеры фото с камер, позволяющие оценить дизайн и возможности смартфонов.

С точки зрения внешнего вида, X300 Pro сохраняет элементы X200 Pro: круглый блок камеры с брендингом Zeiss и отдельный модуль вспышки вне основного блока. Внутри блока расположены три объектива, при этом верхний слева — это перископический телеобъектив.

Боковые грани смартфона плоские с небольшим скруглением для удобного удержания, а задняя панель полностью плоская с матовым покрытием, в отличие от слегка изогнутой панели X200 Pro. В целом X300 Pro выглядит более угловатым по сравнению с предшественником.

Особое внимание привлекает 200-МП сенсор ISOCELL HPB (1/1.4″) для 85-мм перископического телеобъектива. Основная камера использует сенсор Sony LYT-828 размером 1/1.28″, обновлённый вариант LYT-818 из X200 Pro.

Аппарат оснащён процессором Dimensity 9500, аккумулятором ёмкостью 6510 мА·ч и проводной зарядкой 90 Вт. Для обработки изображений предусмотрены два выделенных чипа: VS1 для предварительной обработки и V3 для постобработки. На фронтальной панели ожидается 1,5K AMOLED-дисплей BOE Q10+ с частотой обновления 120 Гц и узкими рамками 1,1 мм.

Серия X300 поступит в продажу 17 октября. Первые впечатления от устройства будут опубликованы сразу после тестирования.