Vivo X300 FE может выйти в марте с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт

Смартфон Vivo X300 FE, который ранее был замечен с модельным номером V2537 на сертификациях Bluetooth SIG и BIS в Индии, получил новые подтверждения через платформы IMDA и TUV. Сертификации подтверждают наличие NFC и поддержку быстрой проводной зарядки до 90 Вт, что совпадает с характеристиками Vivo S50 Pro Mini — вероятного прототипа для международных рынков.

Ожидается, что X300 FE будет оснащён 6,31‑дюймовым LTPO AMOLED‑экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости до 5000 нит. Камерная система может включать фронтальную 50‑Мп камеру, а также основную 50‑Мп с оптической стабилизацией, 8‑Мп ультраширокоугольный модуль и 50‑Мп перископический телеобъектив.

В основе устройства предположительно окажется процессор Snapdragon 8 Gen 5, поддержка LPDDR5x RAM и UFS 4.1. Смартфон будет работать на OriginOS 6 на базе Android 17 и получит аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с проводной 90 Вт и беспроводной 40 Вт зарядкой.

С учётом полученных сертификаций, запуск Vivo X300 FE на международных рынках ожидается в марте 2026 года, параллельно с подготовкой компании к презентации Vivo V70 и V70 Elite в Индии 19 февраля.