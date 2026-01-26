Vivo X200T выйдет в Индии с ценой от 52 999 рублей и акциями

Новый флагманский смартфон Vivo X200T скоро появится на индийском рынке. По последним утечкам, стартовая цена модели с 12 ГБ RAM и 256 ГБ памяти составит 59 999 рупий (≈52 999 рублей с учётом скидок), а версия с 12 ГБ RAM и 512 ГБ — 69 999 рупий. Покупателям будут доступны скидка 5 000 рупий для владельцев определённых банковских карт, беспроцентные рассрочки на срок до 18 месяцев и дополнительный купон на 2 000 рупий, что снижает эффективную цену до 52 999 рублей.

С таким ценовым диапазоном Vivo X200T напрямую конкурирует с Motorola Signature, которая недавно дебютировала в Индии за 59 999 рупий. Смартфон оснащён процессором Dimensity 9400+, 12 ГБ RAM, до 512 ГБ встроенной памяти, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Среди других характеристик — тройная камера 50 МП с оптикой Zeiss, Android 16 с оболочкой OriginOS 6, пятилетние обновления ОС и аккумулятор на 6 200 мА·ч. Официальный релиз намечен на 27 января 2026 года.