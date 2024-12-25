Главная » Новости

Vivo X200 Ultra: новый флагман с мощной камерой и улучшенной производительностью

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Компания Vivo готовится к запуску своего флагманского смартфона Vivo X200 Ultra в 2025 году. Недавние сообщения раскрыли интересные детали о камере устройства.

Vivo планирует оснастить X200 Ultra тройной основной камерой: 50 МП основной модуль, 50 МП сверхширокоугольный объектив и 200 МП перископический телеобъектив. Основной модуль будет иметь оптическую стабилизацию, что улучшит качество снимков в условиях низкой освещённости.

X200 Ultra также станет отличным выбором для видеосъёмки, поддерживая запись в 4K с частотой 120 кадров в секунду на всех камерах и плавное переключение между объективами. В устройстве будет использоваться новый чип для обработки изображений, что должно улучшить качество и скорость работы.

Дизайн камеры будет обновлён и станет более стильным по сравнению с X100 Ultra. В отличие от своих предшественников, использующих чип MediaTek Dimensity 9400, X200 Ultra будет работать на Qualcomm Snapdragon 8 Elite, обеспечивая высокую производительность.

Смартфон также будет иметь дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Однако, по слухам, X200 Ultra может остаться эксклюзивом для Китая, а сенсор основной камеры будет меньше, чем в предыдущих моделях, чтобы снизить громоздкость.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.