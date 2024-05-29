Vivo X200 и X200 Pro станут первыми смартфонами с новым чипом Dimensity 9400

Компания Qualcomm представит свой новый чипсет Snapdragon 8 Gen 4 в октябре, и в тот же период MediaTek выпустит свой чипсет Dimensity 9400.

Как стало известно, Vivo станет первым производителем, выпустившим смартфон на базе Dimensity 9400.

Согласно информации от источника, Dimensity 9400, известный также под кодовым названием MT6991, обещает впечатляющую энергоэффективность.

Чипсет будет использовать второе поколение процесса N3 от TSMC, а его конфигурация процессора включает 1 ядро Cortex-X5 Super Core, 3 ядра Cortex-X4 и 4 ядра Cortex-A7.

В настоящее время работа процессора Cortex-X5 Super Core оценивается примерно на частоте 3,4 ГГц, однако конечная частота может быть увеличена для конкуренции с другими высокочастотными чипсетами.

В октябре 2023 года Vivo представила свои смартфоны Vivo X100 и X100 Pro на базе чипсета Dimensity 9300. Таким образом, есть вероятность того, что Vivo X200 и X200 Pro станут первыми устройствами, работающими на чипсете Dimensity 9400.

Отчеты также утверждают, что Oppo Find X8 с чипсетом Dimensity 9400 также будет представлен в октябре. Ожидается, что Vivo X200 и Oppo Find X8 станут конкурентами для Xiaomi 15, который, предположительно, выйдет на рынок как первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 в октябре.

В настоящее время нет конкретной информации о технических характеристиках серии Vivo X200.