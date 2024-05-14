Vivo X100 Ultra представлен с Snapdragon 8 Gen 3 и 200-мегапиксельной камерой

Vivo порадовала своих поклонников новостью о представлении трех новых моделей смартфонов серии X100. Одной из них является Vivo X100 Ultra — топовая модель с высококлассными камерами.

Самое первое, на что обращают внимание, это качественный дисплей Vivo X100 Ultra. Он имеет изогнутый 6,78-дюймовый экран E7 AMOLED с разрешением 3200 × 1440 пикселей. Дисплей обладает частотой обновления 120 Гц, высокой яркостью в 3000 нит и поддержкой технологии Dolby Vision.

Смартфон также оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев для быстрой и безопасной разблокировки.

Дизайн Vivo X100 Ultra аналогичен моделям X100 Standard и X100 Pro с круглым выступающим модулем камеры. Кроме того, он получил рейтингы IP69 и IP68, что гарантирует защиту от пыли и воды.

Особое внимание уделяется фотографическим возможностям Vivo X100 Ultra. Он оборудован тройной камерой заднего вида под брендом Zeiss. В состав камер входят 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT-900, сверхширокоугольный объектив на 50 Мп и телеобъектив HP9 periscope на 200 Мп.

Камера также обладает множеством профессиональных режимов и настройками фокусного расстояния. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.

Vivo X100 Ultra оснащен собственным чипсетом V3 для обработки изображений. Он способен записывать видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду и 4K со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой HDR Dolby Vision. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и имеет до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища.

Батарея смартфона имеет емкость 5500 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 30 Вт. Операционная система Vivo X100 Ultra — OriginOS 4, основанная на Android 14.

Стоимость Vivo X100 Ultra начинается от 6 499 юаней или около 82 000 за базовую версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.

Топовая модель с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища оценивается в 7 999 юаней (или 101 000 рублей. Смартфон доступен в цветах Titanium, White и Space Grey.