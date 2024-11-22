Vivo X Fold 4 получит тонкий дизайн, емкую батарею и два сканера отпечатков

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что у него есть еще не представленный складной смартфон Vivo X Fold 4 и поделился своими впечатлениями. По его словам, устройство очень легкое и тонкое.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite и имеет аккумулятор на 6000 мАч с возможностью беспроводной зарядки. Корпус защищен по стандарту IPX8, что делает его устойчивым к воде.

Все три камеры на тыльной стороне имеют разрешение 50 Мп, включая перископ с оптическим зумом 3x.

Тестовый образец также оснащён двумя ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев — один находится на внешнем, а другой на внутреннем экране.

Кроме того, предусмотрена специальная кнопка для управления камерой. Если новинка будет представлена в марте 2025 года, это произойдет через год после выхода модели X Fold 3.