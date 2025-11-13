Vivo V70 с процессором Snapdragon 7 Gen 4 замечен на Geekbench

Появились новые данные о смартфоне Vivo V70, который проходит тестирование на платформе Geekbench. Ранее модели серии V70, включая Vivo V70 Lite 4G, были замечены на платформах сертификации Bluetooth SIG и FCC, что позволило узнать некоторые ключевые характеристики. Номер модели Vivo V70 в базе IMEI — V2538, однако подробности о технических характеристиках стали известны только сейчас.

Согласно записи на Geekbench, устройство оснащено процессором Snapdragon 7 Gen 4, который использовался и в предыдущем поколении Vivo V60. В списке указано, что смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 16. В тестах он набрал 1235 очков в одноядерном и 3920 — в многоядерном режиме. Остальные параметры устройства пока не раскрыты.

Ожидается, что Vivo представит V70 в первом квартале 2026 года. В настоящее время компания сосредоточена на выпуске серии Vivo X300, которая дебютирует в некоторых странах Азии и, в частности, в Индии в первую неделю декабря. Появление официальной информации о Vivo V70 ожидается через несколько недель после запуска серии X300.

Кроме того, Vivo планирует выпустить в Китае модели S50 и S50 Pro Mini в декабре. Вероятно, версия Pro Mini будет представлена на международном рынке как Vivo X300 FE, а модель S50 может быть основана на Vivo V70.