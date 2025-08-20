Vivo V60: смартфон с камерой ZEISS, долгим аккумулятором и защитой IP68

Vivo V60 представляет собой смартфон верхнего среднего сегмента, сочетающий стильный дизайн, производительные компоненты и продвинутые камеры. Аппарат оснащён батареей на 6 500 мА·ч и оптикой ZEISS, а также рядом функций, характерных для флагманских моделей.

Дизайн и сборка

Смартфон доступен в трёх вариантах цвета: Auspicious Gold и Moonlit Blue с задней панелью из стекла, а Mist Grey с поликарбонатным корпусом. Все модификации построены на пластиковом каркасе. Толщина устройства составляет 7,5–7,7 мм при весе 192 г, что позволяет удобно держать его в руке. Корпус имеет защиту IP68 и IP69, выдерживая погружение до 1,5 м на 120 минут. Экран с четырьмя изогнутыми краями защищён стеклом Schott Diamond Shield. В комплекте поставки идут защитный чехол, 90-ваттное зарядное устройство, кабель USB-A–USB-C, скрепка для SIM и документация.

Экран и аудио

AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2800×1260 пикселей отличается высокой яркостью — до 1 500 нит глобального пика и 5 000 нит локального. Поддерживаются частоты обновления 60, 90 и 120 Гц, а также HDR10+ и Widevine L1 для HD-стриминга. Стереодинамики обеспечивают сбалансированное звучание, подходящее для просмотра видео и прослушивания музыки.

Производительность и ПО

Смартфон работает на Snapdragon 7 Gen 4 с 8–16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем до 512 ГБ UFS 2.2. В реальных условиях аппарат справляется с повседневными задачами и средними настройками игр, такими как BGMI и COD Mobile, без сильного нагрева. ОС Funtouch OS 15 обеспечивает стабильность и поддержку AI-инструментов: Smart Call Assistant, AI Captions, AI-редактирование фото и блокировку спам-звонков. Vivo обещает 4 года обновлений Android и 6 лет обновлений безопасности.

Камеры и дополнительные функции

Основная камера 50 Мп Sony IMX766 с OIS дополняется 8 Мп ультраширокоугольным модулем и 50 Мп перископическим телефото (Sony IMX882, OIS) с 3× оптическим и 100× цифровым зумом. Фронтальная камера 50 Мп Samsung JN1 с автофокусом подходит для селфи и видеозвонков. Портретная съёмка поддерживает различные фокусные расстояния и стили боке ZEISS, а режим Aura Light улучшает кадры при низкой освещённости. Видео записывается в 4K при 30 кадрах/с. Дополнительно есть дактилоскопический сенсор в экране, NFC и ИК-порт.

Vivo V60 ориентирован на пользователей, которым важна камера и длительное время работы. Смартфон сочетает стильный корпус, мощный аккумулятор и разнообразные AI-функции. Для тех, кто ищет максимальную производительность, конкуренты предлагают более быстрые решения, однако по части фотосъёмки V60 остаётся сильным выбором.

Источник и больше фото тут.