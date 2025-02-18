Vivo V50 5G: представлен флагман с мощной камерой и элегантным дизайном

Vivo V50 5G представлен как стильный и мощный смартфон с отличными возможностями камеры.

Устройство оснащено 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392 x 1080, который обеспечивает яркие и четкие изображения. Максимальная яркость достигает 4500 нит, а частота обновления может быть выбрана на уровне 60, 90 или 120 Гц.

Смартфон работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с восьмиядерным процессором и графическим процессором Adreno 720, что обеспечивает высокую производительность в играх и многозадачности. Vivo V50 работает на Android 15 с интерфейсом Funtouch OS 15, предлагающим чистый и плавный опыт.

Камера включает основную 50 Мп и широкоугольную 50 Мп с функциями искусственного интеллекта, такими как ZEISS Multifocal Portrait. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп для качественных селфи.

Аккумулятор объемом 6000 мАч обеспечивает длительное время работы, а быстрая зарядка мощностью 90 Вт позволяет быстро восстановить заряд. Устройство защищено по стандартам IP68 и IP69 от воды и пыли.

Цена Vivo V50 в Индии стартует от 34 999 рупий или около 36 600 рублей.