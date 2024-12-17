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Vivo скоро выпустит музыкальный Y300: инсайдеры раскрыли характеристики

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Несмотря на то что бренд Vivo еще не анонсировал смартфон Y300, инсайдеры уже поделились его фотографиями и характеристиками.

Vivo скоро выпустит музыкальный Y300: инсайдеры раскрыли характеристики

Одной из ключевых особенностей устройства станет мощная акустика, напоминающая «музыкальные» модели из нулевых.

Согласно информации из Weibo, Y300 будет оснащен аудиосистемой с тремя динамиками, один из которых разместится в центре модуля задней камеры.

Vivo скоро выпустит музыкальный Y300: инсайдеры раскрыли характеристики

Смартфон получит 6,77-дюймовый OLED-экран с разрешением 2392×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 800 нит. В основе устройства будет процессор Dimensity 6300 с разными вариантами памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Основная камера будет включать 50-мегапиксельный сенсор Samsung и 2-мегапиксельный датчик глубины, а фронтальная камера составит 8 Мп.

Также в характеристиках упоминается аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой 44-ваттной быстрой зарядки и защита от воды и пыли по стандарту IP64. Смартфон, вероятно, будет доступен в белом, черном и голубом цветах по цене от $139.

Vivo скоро выпустит музыкальный Y300: инсайдеры раскрыли характеристики

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