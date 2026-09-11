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Vivo представит Watch 6 и Buds Clip вместе с серией X500 21 сентября

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Vivo представит Watch 6 и Buds Clip вместе с серией X500 21 сентября

Vivo анонсировала умные часы Watch 6 и беспроводные наушники Buds Clip, которые представят одновременно со смартфонами серии X500. Презентация состоится 21 сентября в 19:00 по китайскому времени.

Watch 6 будут работать под управлением BlueOS и получат сапфировое стекло. Компания также заявила уменьшенную толщину и массу корпуса, расширенные функции для бега и отслеживания физической активности.

Buds Clip выполнены в открытом формате с креплением-клипсой. Каждый наушник весит 5,2 грамма. Производитель заявляет поддержку звука высокого разрешения, улучшенную передачу голоса и возможность подключения к устройствам на разных платформах.

Кроме того, Vivo показала распаковку X500 Pro Max и объявила певца Джея Чоу амбассадором камер новой серии смартфонов. Полные характеристики, доступные расцветки и стоимость Watch 6 и Buds Clip компания пока не раскрыла.

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