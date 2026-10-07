Vivo представила Y32 с аккумулятором на 8000 мА·ч

Компания Vivo представила смартфон Y32 для ряда зарубежных рынков. Модель получила 6,87-дюймовый LCD-экран с разрешением 1592 × 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1300 нит.

Смартфон работает на процессоре Unisoc T7300 и оснащается 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также накопителем на 128 ГБ. Объём хранилища можно увеличить с помощью карты microSD ёмкостью до 2 ТБ.

Одной из особенностей Vivo Y32 стал аккумулятор на 8000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Основная камера получила датчик на 50 Мп и дополнительный сенсор на 2 Мп, фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Устройство защищено от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, оснащено стереодинамиками и боковым сканером отпечатков пальцев. Смартфон работает на Android 16 с оболочкой OriginOS 6 и поддерживает сети 4G.

Vivo Y32 будет доступен в красном и оранжевом цветах. Модель уже появилась на официальных сайтах компании в Бангладеш и Непале, однако стоимость пока не объявлена.