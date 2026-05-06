Vivo представила в Индии компактный флагман X300 FE с телеэкстендером и ценой до 89 999 рупий

Компания Vivo запустила в Индии смартфон X300 FE, который позиционируется как более компактная версия флагмана в линейке X300, на фоне более камерно-ориентированной модели X300 Ultra.

Устройство оснащено 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2640×1216 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Пиковая яркость панели заявлена на уровне до 5000 нит.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen 5, который работает в связке с оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1. Конфигурации предусматривают до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает на OriginOS 6 на базе Android 16, а производитель обещает пять лет обновлений Android и семь лет обновлений безопасности.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной 40 Вт.

Основная камера включает тройной модуль: 50 МП главный сенсор Sony IMX921, 50 МП телеобъектив IMX882 с 3-кратным оптическим зумом и 8 МП сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера получила разрешение 50 МП.

Дополнительно устройство поддерживает внешний телеэкстендер Zeiss Telephoto Extender Gen 2, который позволяет получить эквивалентное фокусное расстояние до 200 мм для более сильного приближения.

Среди других характеристик — ультразвуковой сканер отпечатка в экране, стереодинамики, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт и USB-C. Корпус выполнен из стекла, толщина составляет около 7,99 мм, вес — примерно 190 граммов.

В Индии X300 FE доступен в двух версиях: 12/256 ГБ за 79 999 рупий и 12/512 ГБ за 89 999 рупий. Отдельно экстендер стоит 15 999 рупий, а чехол — 3 999 рупий. В комплекте устройство с аксессуарами оценивается в 97 999 рупий. Доступны цвета Noir Black, Lilac Purple и эксклюзивный для Индии Urban Olive. Предзаказы стартовали, начало поставок запланировано на 14 мая.