Vivo представила свой новый смартфон Y39 5G в Малайзии

Компания Vivo представила свой новый смартфон Vivo Y39 5G в Малайзии. Устройство сочетает стильный дизайн с высококлассными функциями и предлагает мощность, производительность и длительное время работы.

Vivo Y39 5G имеет тонкий корпус размером 165,7 x 76,3 x 8,09 мм и весит около 205 граммов. Он оснащен 6,68-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1608 x 720 и частотой обновления 120 Гц. Для безопасности предусмотрен боковой датчик отпечатков пальцев, а защита IP64 защищает от брызг и пыли.

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 4 Gen 2 и имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает отличную многозадачность.

Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч позволяет работать устройству весь день, а быстрая зарядка мощностью 44 Вт заряжает телефон всего за 83 минуты. Операционная система — Android 15 с Vivo Funtouch OS 15.

Основная камера на 50 мегапикселей дополняется 2-мегапиксельной камерой с эффектом боке, а фронтальная камера имеет 8 мегапикселей для хороших селфи. Также доступны функции поддержки виртуальной оперативной памяти, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC и порт USB Type-C.

Vivo Y39 5G предлагается в двух цветах — «Голубой океан» и «Фиолетовая галактика». В Малайзии цена устройства составляет 1099 малайзийских ринггитов (примерно 225 долларов).