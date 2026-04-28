vivo представила смартфон Y600 Pro с аккумулятором 10 200 мАч

Компания vivo представила среднебюджетный смартфон Y600 Pro, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 10 200 мАч. При этом устройство сохранило относительно тонкий корпус — его толщина составляет 8,15 мм.

По характеристикам модель соответствует своему ценовому сегменту: в основе лежит процессор Dimensity 7300e, установлена основная камера на 50 Мп, а конфигурации памяти начинаются от 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной.

Смартфон будет доступен в четырёх вариантах цветового оформления.