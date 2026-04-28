Главная » Новости

vivo представила смартфон Y600 Pro с аккумулятором 10 200 мАч

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания vivo представила среднебюджетный смартфон Y600 Pro, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 10 200 мАч. При этом устройство сохранило относительно тонкий корпус — его толщина составляет 8,15 мм.

По характеристикам модель соответствует своему ценовому сегменту: в основе лежит процессор Dimensity 7300e, установлена основная камера на 50 Мп, а конфигурации памяти начинаются от 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной.

Смартфон будет доступен в четырёх вариантах цветового оформления.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.