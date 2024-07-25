Vivo представила смартфон V40 SE 4G с 80-ватной зарядкой за 120 долларов

Компания Vivo представила еще один смартфон Vivo V40 SE 4G, который стал пятым телефоном из серии V40, включающей в себя Vivo V40 5G, Vivo V40 Lite 5G, Vivo V40 SE 5G и предстоящий Vivo V40 Pro 5G.

Новинка отличается от других моделей серии тем, что не получила поддержку сетей пятого поколения.

Габариты Vivo V40 SE 4G составляют 163,17 x 75,81 x 7,79 мм, а его вес равен 186 граммам. Версия устройства в фиолетовом цвете с задней панелью под веганскую кожу имеет толщину 7,99 мм и весит 191 грамм.

Экран устройства — это 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей E4 с разрешением Full HD +, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1800 нит на передней панели. Для повышения уровня безопасности встроен сканер отпечатков пальцев прямо в экран.

Технические характеристики Vivo V40 SE 4G включают в себя процессор Snapdragon 685, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Устройство работает под управлением Android 14 с интерфейсом FunTouch OS 14. Для селфи Vivo V40 SE 4G оснащен фронтальной камерой на 8 мегапикселей.

На задней панели расположена основная камера на 50 мегапикселей, камера глубины 2 мегапикселя и датчик мерцания. Среди других характеристик устройства — поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 2,4–5 ГГц, Bluetooth 5.0, GPS, NFC и порт USB-C. Он также обладает степенью защиты от влаги и пыли IP54.

Vivo V40 SE 4G доступен для приобретения в Чехии по цене 4 999 крон (~215 долларов).