Vivo представила новый смартфон Y300 Pro для молодежи

Компания Vivo представила новый смартфон под названием Y300 Pro, ориентированный на молодежную аудиторию. У него есть мощный аккумулятор с быстрой зарядкой, HDR-дисплей и защищённый корпус.

Y300 Pro оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с тонкими рамками и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 5000 нит в режиме HDR, а также поддерживается 10-битная глубина цвета.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 1, доступный с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 512 ГБ встроенного хранилища.

Что касается камер, то основная камера имеет сенсор на 50 Мп и 2-мегапиксельный датчик глубины, а фронтальная камера — 32 Мп. Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч поддерживает 80-ваттную быструю зарядку. Корпус устройства защищён от пыли и воды по стандарту IP65.

Vivo Y300 Pro представлен в чёрном, белом, сером и голубом цветах. В Китае цена составляет $250 за версию с 8/128 ГБ и $350 за модель с 12/512 ГБ.