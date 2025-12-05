Vivo представила дизайн S50 и четыре цветовых варианта до официального анонса

Компания Vivo готовится выпустить серию Vivo S50 в Китае в этом месяце, хотя точная дата запуска пока не объявлена. В преддверии презентации бренд опубликовал промо-изображения, демонстрирующие заднюю часть телефона и доступные оттенки.

На изображениях показаны четыре цвета Vivo S50: Confession White, Space Black, Serene Blue и Inspirational Purple. В отличие от S50 Pro Mini с горизонтальным блоком камеры, модель S50 получила круглые кольца камер на аккуратно приподнятом модуле, плоскую заднюю панель и плавные грани, что придаёт телефону лёгкий и аккуратный вид. Корпус выполнен из металла авиационного класса для прочности без потери комфорта, а также защищён от воды и пыли по стандартам IP68/69.

Согласно слухам, Vivo S50 будет оснащён OLED-дисплеем 6,59 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5K, а также оптическим сканером отпечатков под экраном. Производительность обеспечит процессор Snapdragon 8s Gen 3 с до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем UFS 4.1.

Фотографические возможности включают фронтальную камеру 50 Мп и тройной модуль на тыльной панели с перископным телефотообъективом Sony IMX882 на 50 Мп. Смартфон будет работать на Android 16 с оболочкой OriginOS 6 и оснащён аккумулятором примерно 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.

Отмечается, что для международных рынков может быть подготовлена модель Vivo V70, дизайн и некоторые характеристики которой будут близки к S50.