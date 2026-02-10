Главная » Новости

Vivo Pad 6 Pro и iQOO Pad 6 Pro получили сертификацию 3C в Китае

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Новые планшеты Vivo Pad 6 Pro и iQOO Pad 6 Pro получили одобрение китайской платформы 3C, что указывает на их скорый выход в Китае, возможно, на мартовском мероприятии Vivo. На сертификацию поступили устройства с номерами моделей iPA2673 и PA2671, которые могут соответствовать iQOO Pad 6 Pro и Vivo Pad 6 Pro. Адаптер питания iQOO поддерживает зарядку до 80 Вт, а у Vivo Pad 6 Pro – до 90 Вт.

Vivo Pad 6 Pro и iQOO Pad 6 Pro получили сертификацию 3C в Китае

Ожидается, что обе модели будут оснащены 13-дюймовыми экранами и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также мощными аккумуляторами, точная ёмкость которых пока не раскрыта. Новые планшеты, как и предшествующие Vivo Pad 5 Pro и iQOO Pad 5 Pro, скорее всего, получат схожие технические характеристики.

Vivo Pad 6 Pro и iQOO Pad 6 Pro получили сертификацию 3C в Китае

Ранее 3C также сертифицировала стандартную версию смартфона Vivo X300 Ultra с модельным номером V2547A и зарядным устройством на 100 Вт, после недавней сертификации X300 Ultra Beidou Edition.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.