Vivo Pad 6 Pro и iQOO Pad 6 Pro получили сертификацию 3C в Китае

Новые планшеты Vivo Pad 6 Pro и iQOO Pad 6 Pro получили одобрение китайской платформы 3C, что указывает на их скорый выход в Китае, возможно, на мартовском мероприятии Vivo. На сертификацию поступили устройства с номерами моделей iPA2673 и PA2671, которые могут соответствовать iQOO Pad 6 Pro и Vivo Pad 6 Pro. Адаптер питания iQOO поддерживает зарядку до 80 Вт, а у Vivo Pad 6 Pro – до 90 Вт.

Ожидается, что обе модели будут оснащены 13-дюймовыми экранами и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также мощными аккумуляторами, точная ёмкость которых пока не раскрыта. Новые планшеты, как и предшествующие Vivo Pad 5 Pro и iQOO Pad 5 Pro, скорее всего, получат схожие технические характеристики.

Ранее 3C также сертифицировала стандартную версию смартфона Vivo X300 Ultra с модельным номером V2547A и зарядным устройством на 100 Вт, после недавней сертификации X300 Ultra Beidou Edition.