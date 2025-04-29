Vivo идет по пути Samsung: анонсирована удешевленная версия X200 FE

Компания Vivo анонсировала выпуск модели X200 FE (Fan Edition), которая, по слухам, станет переименованной и переработанной версией X200 Pro mini. Смартфон будет ориентирован на индийский рынок и, скорее всего, заменит ранее планировавшуюся модель X200 Pro mini. Ожидается, что новинка появится в продаже в конце июня или начале июля 2025 года.

Vivo X200 FE получит 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1216×2640 и частотой обновления 120 Гц. Также смартфон будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9400e, а камеры включат двойную систему с основным и телефото-объективами по 50 МП, а также фронтальную камеру на 50 МП. Поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт станет дополнительным плюсом.

Модель X200 FE призвана стать более доступной альтернативой флагманам линейки X200, таким как X200 Ultra и X200s, представленных ранее в Китае. Переработка и адаптация характеристик, вероятно, связаны с конкуренцией на индийском рынке с брендами Samsung и Xiaomi. Точные цены на устройство пока не раскрыты.