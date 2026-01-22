Vivo и iQOO начали получать обновление до Android 16 с OriginOS 6

С ноября Vivo постепенно выпускает обновление до Android 16 для своих смартфонов, сопровождаемое оболочкой OriginOS 6 с новыми функциями и улучшениями системы. Сначала обновление было доступно для флагманских моделей, а теперь распространяется и на устройства среднего и нижнего ценового сегмента.

На данный момент Android 16 получили следующие устройства:

Vivo: X Fold 5, X Fold 3 Pro, X200, X200 Pro, X200 FE, X100, X100 Pro, X90, X90 Pro, V60e, V60 Lite 5G, V50, V50e, V40, V40 Pro, T4 Pro, T4 Ultra.

iQOO: 13, 12, Neo 10, Neo 10R, Neo 9 Pro.

Обновления выпускаются поэтапно, поэтому их получение может занять от нескольких дней до нескольких недель. Проверить доступность можно в настройках устройства: Настройки > Обновление системы.

Оставшиеся смартфоны Vivo также получат OriginOS 6 в первой половине 2026 года, к концу июня. Для уточнения совместимости рекомендуется сверяться с официальным графиком выпуска обновлений.