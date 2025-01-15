Vivo готовит упрощенный и компактный смартфон Vivo X200 Pro Mini

Vivo готовит новый смартфон X200 Pro Mini, который предложит основные функции флагманских Android-устройств в более компактном корпусе с 6,31-дюймовым экраном.

Однако у него есть некоторые ограничения, в том числе отсутствие передовых функций, которые есть у его более крупного собрата X200 Pro.

X200 Pro Mini не оборудован перископическим зумом на 200 Мп и ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, что является значительным недостатком по сравнению с более крупной моделью.

Вместо этого используется оптический датчик.

Тем не менее ожидается, что его преемник, вероятно названный X300 Pro Mini, устранит эти недостатки, добавив поддержку беспроводной зарядки и перископического зума. Этот смартфон может выйти на рынок в октябре 2025 года.