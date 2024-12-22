Vivo готовит к выходу планшет Pad 4 Pro с Dimensity 9400 и АКБ на 12 000 мАч

Компания Vivo анонсировала, что готовит к выпуску новый планшет Pad 4 Pro, который, по слухам, будет оснащён 13-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Новинка станет первой моделью с процессором Dimensity 9400, который уже используется в флагманских смартфонах Vivo и Oppo.

Согласно инсайдерским данным, ёмкость аккумулятора Pad 4 Pro составит около 12 000 мАч, что обеспечит длительное время работы устройства. Другие характеристики планшета пока остаются неизвестными.

Ожидается, что Vivo Pad 4 Pro может быть представлен в марте следующего года, как и его предшественник Pad 3 Pro. Однако пока неясно, будет ли эта серия доступна за пределами Китая.