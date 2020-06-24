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Vivo дарит беспроводные наушники за покупку смартфонов

24.06.2020 20:49

Китайская компания Vivo последовала примеру Huawei и Honor и решила покупателям смартфонов дарить щедрые подарки.

Так, до 30 июня приобретая смартфоны Y17, Y19, Y12, Y11 и Y30 клиент компании получит в подарок беспроводные наушники Vivo XE710.

А вот для Vivo V17 в качестве подарка будут выступать наушники Pioneer SE-MJ553BT. Покупатели, оформившие заказ на новый Vivo Y30 от китайской компании, получат наушники Accesstyle Darkblack TWS,

Как пишет «ГазетаDAILY», розничная стоимость таких наушников в России составляет 3 490 рублей.

Напомним, до 29 июня принимаются заказы на новый смартфон Vivo Y30. В этом аппарате установлен 6,47-дюймовый экран IPS.

На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев и основная камера с модулями на 13, 8, 2 и 2 Мп.

Основой в смартфоне является процессор Helio P35, а дополняет его 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Емкость аккумулятора составляет 5 000 мАч, есть поддержка 10-ватной зарядки.

Смартфон Vivo Y30 работает под управлением Android 10 с фирменной оболочкой FunTouch OS 10.

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