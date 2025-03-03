Vivo анонсирует выход X200 Ultra с камерой Fujifilm

Компания Vivo скоро представит свою новую флагманскую модель X200 Ultra, которая будет усовершенствована благодаря сотрудничеству с Fujifilm.

Эта совместная работа направлена ​​на создание более профессиональных возможностей для фотосъемки, включая улучшение качества изображения и цветопередачи. Ожидается, что смартфон выйдет в 2025 году, но будет доступен только на китайском рынке, как и его предшественник.

Сотрудничество с Fujifilm гарантирует более естественные и яркие цвета, которые привлекают как обычных пользователей, так и любителей фотографий. Vivo продолжит работать с ZEISS для X200 Ultra, что добавит дополнительный уровень качества.

X200 Ultra будет оснащен чипом A1, который обеспечивает обслуживание и обработку изображений и видео. Смартфон поддерживает запись видео в формате 4K с выдержкой 120 кадров в секунду в HDR-режиме, что обеспечивает высокое качество и плавность.

Устройство также получит новую функцию Live Photo и 5-осевую стабилизацию, которые помогут избежать размытия при съемке в сложных условиях.

Параметры камеры будут включать 50-мегапиксельную основную, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную и 200-мегапиксельную перископическую линзу.

X200 Ultra будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite, который значительно превосходит предыдущую модель по производительности и энергоэффективности.