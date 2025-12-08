Вирусный сезон ускоряется: строим барьеры на пути ОРВИ и гриппа

Вирусный сезон входит в рабочий режим именно тогда, когда погода и бытовые условия начинают играть на стороне инфекций. Мороз и сырость подсушивают слизистые, ослабляя их иммунитет, большинство людей больше времени проводит в закрытых помещениях, окна открывают реже, а в транспорте и офисах плотность контактов становится максимальной. На этом фоне рост ОРВИ выглядит почти неизбежным, но куда важнее другое: сейчас в «ускоренный» режим распространения перешёл грипп.

Вирусная агрессия

Свежие данные статистики настораживают: в еженедельном Национальном бюллетене по гриппу и ОРВИ в конце ноября зафиксирован не просто рост заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусами, а увеличение подтверждённых случаев гриппа более чем на 7%. Лидирует заразный вариант A(H3N2), опасный потенциальными осложнениями, особенно для людей из групп риска — детей, беременных, возрастных пациентов и пациентов с хроническими заболеваниями. Его диагностируют более чем у 80% заболевших гриппом.

В такой обстановке важно правильно расставить акценты. Грипп — не «простуда», которую можно переносить на ногах и ждать, пока отпустит. Он размножается быстро и атакует агрессивно, с каждой минутой повышая риск осложнений со стороны дыхательной системы, сердца и нервной системы. Поэтому ключевой принцип сезона простой: чем раньше вы начинаете действовать, тем меньше шансов у вируса развить полноценную атаку.

На гребне волны

Первая опора, как напоминает Роспотребнадзор, — вакцинация. По данным ведомства, в число привитых от гриппа россиян приближается к 80-миллионной отметке. Нужно помнить, что вакцина не работает «мгновенно»: иммунному ответу нужно время, чтобы сформироваться. Поэтому прививка — это прежде всего ставка на снижение тяжести болезни, а не обещание полного отсутствия заражений «с завтрашнего дня».

Когда вирусная волна становится выше, повышается и ценность специализированной противовирусной терапии. В клинических рекомендациях Минздрава препараты прямого противовирусного действия отнесены к «первой линии» как при гриппе, так и при ОРВИ. В частности, в документах Минздрава фигурирует умифеновир (действующее вещество Арбидола) — средство, обладающее широким спектром противовирусной активности — от риновирусов и аденовирусов до коронавирусов.

Эффективность умифеновира при гриппе дополнительно обсуждалась в метаанализе 73 клинических исследований препаратов, которые ВОЗ упоминает в своих официальных рекомендациях по гриппу, пишет издание ДНИ.РУ. Выводы учёных опубликованы в начале года в журнале JAMA Internal Medicine: отмечен благоприятный профиль безопасности средства и результат действия — сокращение продолжительности симптомов гриппа в среднем на 1,1 дня. ВОЗ считает этот показатель клинически значимым.

Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус объясняет: препараты прямого действия, включая умифеновир, мешают вирусу проникнуть в клетку, тем самым ограничивая его размножение и распространение. Важно не только начать терапию, но и не «срезать» курс при первых улучшениях. По его словам, вирусы нередко сохраняют активность до 6 дней, и преждевременное прекращение лечения повышает риск возврата симптомов и развития осложнений.

Отдельная ситуация — семья, где заболел один человек. Здесь уязвимость резко возрастает: общий воздух, общие поверхности, общая кухня. Тут врачи считают целесообразным подключать постконтактную профилактику для домочадцев с использованием противовирусных средств прямого действия, чтобы разорвать цепочку передачи.

Базовые правила защиты

И, наконец, существует простая бытовая «рабочая» база:

проветривание снижает концентрацию вирусных частиц в воздухе;

мытьё рук и антисептик уменьшают вероятность переноса инфекции;

маска в людных местах помогает сократить дозу вируса;

при симптомах разумнее остаться дома и обратиться за помощью, чем героически ходить на работу и раздавать вирус окружающим.

В сумме это даёт тот самый эффект «контролируемого сезона»: вы не отменяете существование вирусов, но резко уменьшаете вероятность неприятного сценария для себя и близких.