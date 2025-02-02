Viewsonic представила доступный игровой монитор VA24G25 за 5200 рублей

Компания Viewsonic выпустила новый игровой монитор VA24G25 на китайском рынке по цене 399 юаней (5300 руб.). Этот монитор уже доступен для покупки на JD.com.

Модель VA24G25 оснащена 23,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920×1080) и соотношением сторон 16:9. Он использует IPS-панель, обеспечивая широкие углы обзора в 178 градусов, что делает его подходящим для многоэкранных конфигураций.

Монитор поддерживает частоту обновления 144 Гц в разогнанном режиме, а его собственная частота обновления составляет 120 Гц. Время отклика составляет 4 мс (GTG) и 1 мс (MPRT), что минимизирует размытость при быстром движении.

Яркость VA24G25 достигает 400 кд/м², статический коэффициент контрастности составляет 1500:1, а поддержка 6-битной + FRC позволяет имитировать 8-битную глубину цвета для улучшенного качества изображения.

Монитор также оснащён технологией Eye ProTech+, которая снижает вредное воздействие синего света и устраняет мерцание экрана, уменьшая нагрузку на глаза. Для подключения доступны порты VGA и HDMI 1.4, а также поддержка технологии FreeSync для предотвращения разрывов изображения.

VA24G25 имеет эргономичные настройки, включая наклон от -5 до 20 градусов, и совместим с креплением VESA (100 мм x 100 мм) для установки на стене или в системе с несколькими мониторами.