Главная » Новости

Viewsonic представила доступный игровой монитор VA24G25 за 5200 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Компания Viewsonic выпустила новый игровой монитор VA24G25 на китайском рынке по цене 399 юаней (5300 руб.). Этот монитор уже доступен для покупки на JD.com.

Viewsonic представила доступный игровой монитор VA24G25 за 5200 рублей

Модель VA24G25 оснащена 23,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920×1080) и соотношением сторон 16:9. Он использует IPS-панель, обеспечивая широкие углы обзора в 178 градусов, что делает его подходящим для многоэкранных конфигураций.

Монитор поддерживает частоту обновления 144 Гц в разогнанном режиме, а его собственная частота обновления составляет 120 Гц. Время отклика составляет 4 мс (GTG) и 1 мс (MPRT), что минимизирует размытость при быстром движении.

Яркость VA24G25 достигает 400 кд/м², статический коэффициент контрастности составляет 1500:1, а поддержка 6-битной + FRC позволяет имитировать 8-битную глубину цвета для улучшенного качества изображения.

Viewsonic представила доступный игровой монитор VA24G25 за 5200 рублей

Монитор также оснащён технологией Eye ProTech+, которая снижает вредное воздействие синего света и устраняет мерцание экрана, уменьшая нагрузку на глаза. Для подключения доступны порты VGA и HDMI 1.4, а также поддержка технологии FreeSync для предотвращения разрывов изображения.

VA24G25 имеет эргономичные настройки, включая наклон от -5 до 20 градусов, и совместим с креплением VESA (100 мм x 100 мм) для установки на стене или в системе с несколькими мониторами.

Viewsonic представила доступный игровой монитор VA24G25 за 5200 рублей Viewsonic представила доступный игровой монитор VA24G25 за 5200 рублей Viewsonic представила доступный игровой монитор VA24G25 за 5200 рублей

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.